Djokovic agli Australian Open grazie a un' esenzione

ROMA (ITALPRESS) – Il numero 1 del tennis mondiale agli Australian Open ci sarà. Novak Djokovic, infatti, ha annunciato su Instagram che è in partenza per Melbourne e che, dunque, parteciperà al primo slam della stagione "con un permesso di esenzione". Nel suo post il serbo fa gli auguri di buon 2022 e annuncia il suo viaggio per l'Australia dove difenderà il titolo. Il numero 1 del mondo ha finalmente spazzato via le incertezze in merito alla sua partecipazione agli Australian Open e, quando sembrava ormai probabile il suo forfait a causa dell'obbligo vaccinale imposto dalle regole governative e dagli organizzatori dello Slam Australiano, ha annunciato che a Melbourne ci sarà grazie a un'esenzione.

