Covid, il bollettino dell'Asl di Avellino: numeri alti in Irpinia (Di martedì 4 gennaio 2022) Tempo di lettura: 4 minuti L'Azienda Sanitaria Locale comunica su 2.732 tamponi effettuati sono risultate positive al Covid 591 persone: – 8, residente nel comune di Aiello del Sabato; – 9, residenti nel comune di Altavilla Irpina; – 32, residenti nel comune di Andretta; – 1, residente nel comune di Aquilonia; – 8, residenti nel comune di Ariano Irpino; – 17, residenti nel comune di Atripalda; – 24, residenti nel comune di Avella; – 94, residenti nel comune di Avellino; – 1, residente nel comune di Bagnoli Irpino; – 27, residenti nel comune di Baiano; – 1, residente nel comune di Bisaccia; – 1, residente nel comune di Bonito; – 2, residenti nel comune di Calitri; – 2, residenti nel comune di Capriglia Irpina; – 3, residenti nel comune di Carife; – 4, residenti nel comune di Castelfranci; – 16, residenti nel comune di Cervinara; – 6, residenti nel ...

