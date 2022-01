Covid | Australia richiama in servizio infermieri positivi

Advertising

LiaCapizzi : L’esenzione medica a Djokovic è un messaggio indecente e pericoloso. Ma che dire del Paese che gliela concede? Quel… - Colette93858190 : RT @LiaCapizzi: L’esenzione medica a Djokovic è un messaggio indecente e pericoloso. Ma che dire del Paese che gliela concede? Quell’Austra… - sandrofabbri : RT @LiaCapizzi: L’esenzione medica a Djokovic è un messaggio indecente e pericoloso. Ma che dire del Paese che gliela concede? Quell’Austra… - Bruno79577450 : RT @LiaCapizzi: L’esenzione medica a Djokovic è un messaggio indecente e pericoloso. Ma che dire del Paese che gliela concede? Quell’Austra… - Maurizi20944316 : RT @LiaCapizzi: L’esenzione medica a Djokovic è un messaggio indecente e pericoloso. Ma che dire del Paese che gliela concede? Quell’Austra… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Australia

Diversi infermieri positivi al- 19 sono stati richiamati in servizio, in violazione di quanto previsto dai protocolli sanitari, presso ospedali del Nuovo Galles del Sud, in, a seguito dell'emergenza organizzativa ...... chi lo invita a prendere parte a un torneo dei no vax, fino allo 'schifo' provato dai presidenti di regioni a migliaia di km dall'. Sarà l'esasperazione mondiale per il, ma qualcosina ...Il mondo del tennis è stato scosso in maniera notevole nella giornata odierna dal "Caso Novak Djokovic". Il numero uno del mondo, infatti, è stato in dubbio per lo Slam di Melbourne fino alle ultime o ...Alla fine è arrivata la deroga: Novak Djokovic, nonostante non sia vaccinato, potrà entrare in Australia e giocare gli Australian Open 2022. Bufera sui social ...