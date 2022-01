Covid, al via cura con pastiglie Molnupiravir (Di martedì 4 gennaio 2022) Nelle scorse ore il Piemonte ha ricevuto 739 pastiglie Molnupiravir, utilizzate per curare i malati di Covid. Lo ha comunicato il presidente della Regione, Alberto Cirio. “Queste pillole possono essere somministrate a persone che hanno più di 18 anni e dai primi studi è emerso che il farmaco, somministrato entro i cinque giorni dall’insorgenza dei sintomi, evita che la malattia possa peggiorare”. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di martedì 4 gennaio 2022) Nelle scorse ore il Piemonte ha ricevuto 739, utilizzate perre i malati di. Lo ha comunicato il presidente della Regione, Alberto Cirio. “Queste pillole possono essere somministrate a persone che hanno più di 18 anni e dai primi studi è emerso che il farmaco, somministrato entro i cinque giorni dall’insorgenza dei sintomi, evita che la malattia possa peggiorare”. L'articolo proviene da Nuova Società.

