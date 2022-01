Classifica ATP | Matteo Berrettini vicinissimo a Rafael Nadal! Possibile sorpasso nel ranking

(Di martedì 4 gennaio 2022) A Sydney, in Australia, nell’ATP Cup 2022 di tennis,(numero 7 dellamondiale) ha battuto il francese Ugo Humbert (numero 35 al mondo), dando la vittoria all’Italia, eliminando la Francia ed incamerando 40 punti per ilATP., infatti a causa della sconfitta nel match d’esordio, non aveva migliorato il proprio punteggio nelATP, ma all‘azzurro bastava fare più di 10 punti per scartare il peggiore dei suoi 19 tornei ora validi. L’azzurro così, guadagna 30 punti netti. Nell’aggiornamento di ieri il tennista italiano si trovava al settimo posto del, a quota 4568, ma grazie alla vittoria odierna sale a quota 4598, avvicinandosi pericolosamente alla sesta piazza dello spagnolo ...

