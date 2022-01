Calcio: Lazio, ceduto in prestito Escalante al Deportivo Alavés (Di martedì 4 gennaio 2022) Roma, 4 gen. (Adnkronos) - La Lazio ha comunicato "di aver ceduto a titolo temporaneo, fino al termine della stagione 2021/22, il calciatore Gonzalo Escalante al Deportivo Alavés". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) Roma, 4 gen. (Adnkronos) - Laha comunicato "di avera titolo temporaneo, fino al termine della stagione 2021/22, il calciatore Gonzaloal".

Advertising

LALAZIOMIA : Salernitana-Venezia, la Asl blocca i campani per i casi Covid: il club chiede il rinvio della partita… - sportli26181512 : Lazio, si rivede Acerbi. Luiz Felipe non si allena: L’ex Sassuolo prova il recupero, è fermo dal match contro il Ve… - LALAZIOMIA : Lazio, si rivede Acerbi. Luiz Felipe non si allena - msg_emanuele : RT @LALAZIOMIA: Scudetto 1915, Rizzoglio (Fondazione Genoa): “Sono favorevole agli ex aequo degli scudetti anteguerra contesi” https://t.co… - LALAZIOMIA : Udinese, nove componenti del gruppo squadra positivi al Covid: il comunicato del club -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Lazio Toro, aumentano i contagi: a rischio la trasferta a Bergamo Per il club di Cairo potrebbe essere il secondo rinvio causa Covid, visto che l'anno scorso la squadra allenata da Nicola fu costretta a rinunciare alla sfida con la Lazio in programma all'Olimpico ...

Serie A, si riparte... covid permettendo ... vedremo in rapida successione Milan - Roma e Juve - Napoli, Roma - Juve e Inter - Lazio, qualcuno ... che sfiderà la Roma), ma il 12 c'è anche la Supercoppa italiana, ieri il Consiglio di Lega calcio ...

Lazio, Sarri sorride: dal mercato la spinta decisiva Corriere dello Sport Calcio: Lazio, ceduto in prestito Escalante al Deportivo Alavés Roma, 4 gen. La Lazio ha comunicato "di aver ceduto a titolo temporaneo, fino al termine della stagione 2021/22, il calciatore Gonzalo Escalante al Deportivo Al ...

Lazio, Bizzarri: "Avrei voluto avere la mia opportunità, ma davanti avevo portieri top" L'ex portiere biancoceleste ha parlato a TMW Radio della sua esperienza nella Capitale e dei suoi ex compagni, nonché connazionali, Carrizo e Scaloni ...

Per il club di Cairo potrebbe essere il secondo rinvio causa Covid, visto che l'anno scorso la squadra allenata da Nicola fu costretta a rinunciare alla sfida con lain programma all'Olimpico ...... vedremo in rapida successione Milan - Roma e Juve - Napoli, Roma - Juve e Inter -, qualcuno ... che sfiderà la Roma), ma il 12 c'è anche la Supercoppa italiana, ieri il Consiglio di Lega...Roma, 4 gen. La Lazio ha comunicato "di aver ceduto a titolo temporaneo, fino al termine della stagione 2021/22, il calciatore Gonzalo Escalante al Deportivo Al ...L'ex portiere biancoceleste ha parlato a TMW Radio della sua esperienza nella Capitale e dei suoi ex compagni, nonché connazionali, Carrizo e Scaloni ...