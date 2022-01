Bufera Uomini e Donne | Gemma Galgani dice addio | “Hanno scoperto il mio copione” Fan sotto choc

(Di martedì 4 gennaio 2022)è già in crisi con Leonardo, il cavaliere digiunto per conquistarla. La protagonista 72enne del trono over riesce a far parlare i telespettatori italiani anche durante le feste. Il dating show condotto da Maria De Filippi, infatti, è in pausa e riprenderà soltanto a partire da lunedì 10 gennaio. In questo periodo natalizio, nella stessa fascia oraria, la Mediaset ha deciso di dare la precedenza a film a tema che tanto piacciono ad adulti i bambini, che sono a casa per trascorrere più tempo insieme alle loro famiglie. E’ un buon metodo è proprio mettersi sul divano a guardare la televisione. Sicuramente le mamme non vedono l’ora che le scuole riaprano e di tornare a dedicarsi ai programmi del daytime che tengono loro compagnia durante la giornata. Sono in moltissime a guardare ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bufera Uomini

GameGurus

Questo purtroppo non avvenne subito " conclude Ciotti " e le donne e gliitaliani dovettero ... In ospedale il sangue per le trasfusioni in pochi minuti Il duca di York Andrea nella. ...Giovane e bella, nei suoi sei mesi di permanenza nel programma fu al centro dellaper alcuni attacchi ricevuti da Maurizio Guerci, il cavaliere che fece perdere la testa a Gemma e che l'accusò di essersi concessa a più ...Gemma Galgani è già in crisi con Leonardo, il cavaliere di Uomini e Donne giunto per conquistarla. La protagonista 72enne del trono over ...Per chi non lo sapesse, Pupetta è la boss della camorra che è morta proprio nelle scorse ore. Manuela Arcuri sembra abbia incassato il colpo e non abbia più commentato e replicato ondividi Tweet. Manu ...