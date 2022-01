Bianchi incontra i sindacati: sul ritorno in classe decisione finale nel Consiglio dei Ministri di domani (Di martedì 4 gennaio 2022) Giornata di incontri per il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi. Prima la riunione urgente con il premier Mario Draghi, il ministro della Salute Roberto Speranza e il commissario per l'emergenza Covid-19 Francesco Paolo Figliuolo. Poi quella già fissata prima di Natale con i sindacati. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 4 gennaio 2022) Giornata di incontri per il ministro dell'Istruzione, Patrizio. Prima la riunione urgente con il premier Mario Draghi, il ministro della Salute Roberto Speranza e il commissario per l'emergenza Covid-19 Francesco Paolo Figliuolo. Poi quella già fissata prima di Natale con i. L'articolo .

Advertising

ProDocente : Bianchi incontra i sindacati: sul ritorno in classe decisione finale nel Consiglio dei Ministri di domani - tusciaweb : Scuola, Draghi incontra Bianchi, Speranza e Figliuolo per nuove regole Roma - Governo e regioni sono al lavoro in… - AseroGiovanna : RT @StefanoRizzuti: Draghi incontra Bianchi, Figliuolo e Speranza sulla riapertura delle scuole. Ma non Brunetta e Orlando su smart working… - infoitinterno : Riapertura scuole, Draghi incontra Bianchi e Speranza per le nuove quarantene – PDF - salvatoretoto55 : RT @StefanoRizzuti: Draghi incontra Bianchi, Figliuolo e Speranza sulla riapertura delle scuole. Ma non Brunetta e Orlando su smart working… -