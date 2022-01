Alla Galleria Borghese “I quadri scendono le scale”

Leggi su funweek

(Di martedì 4 gennaio 2022) Per circa 1 mese, dal 4 gennaio al 7 febbraio 2022, lainaugura l’iniziativa “Ile” per valorizzare piccoli tesori che non trovano posto quotidianamente nel percorso espositivo e sono custoditi nei depositi della, situati al di sopra dei piani espositivi e al momento non accessibili. Si tratta di circa quindici opere che, a rotazione, arricchiranno l’esposizione.di piccole dimensioni con figure e paesaggi, su tela o tavola, ma anche rame, prevalentemente di scuola fiamminga, ma non solo. Di rilevo il nucleo di pittrici donne, tra cui il Ritratto di dama di Lucia Anguissola, probabilmente il ritratto della sorella Sofonisba, anche lei pittrice. Un volto delicato incorniciato da un pizzo leggero e bordato di ...