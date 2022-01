Ultime Notizie Roma del 03-01-2022 ore 12:10 (Di lunedì 3 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale ritrovate sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione per il Sottosegretario alla salute Andrea Costa lady dance e scientifiche ti dicono che la terza dose e protegge nei confronti della variante omicron gli ultimi provvedimenti spiega che governo ha adottato per gestire al meglio la pandemia hanno voluto dare anche un segnale importante che i cittadini che si sono sottoposti la terza dose c’è una forte crescita dei contatti ma non sul fronte degli ospedalizzati Spiega ancora costa fino ad oggi ha affrontato un percorso graduale proseguire su questa strada per cui ritengo ragionevole un’estensione del super l’impasto nei luoghi di lavoro sempre per incentivare la vaccinazione un incremento importante e c’è stato negli ultimi giorni concludi anche per quanto riguarda le 9 somministrazioni ieri in Italia ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 3 gennaio 2022)dailynews radiogiornale ritrovate sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione per il Sottosegretario alla salute Andrea Costa lady dance e scientifiche ti dicono che la terza dose e protegge nei confronti della variante omicron gli ultimi provvedimenti spiega che governo ha adottato per gestire al meglio la pandemia hanno voluto dare anche un segnale importante che i cittadini che si sono sottoposti la terza dose c’è una forte crescita dei contatti ma non sul fronte degli ospedalizzati Spiega ancora costa fino ad oggi ha affrontato un percorso graduale proseguire su questa strada per cui ritengo ragionevole un’estensione del super l’impasto nei luoghi di lavoro sempre per incentivare la vaccinazione un incremento importante e c’è stato negli ultimi giorni concludi anche per quanto riguarda le 9 somministrazioni ieri in Italia ...

