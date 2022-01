Traffico Roma del 03-01-2022 ore 12:30 (Di lunedì 3 gennaio 2022) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverde Roma audio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma Leggi su romadailynews (Di lunedì 3 gennaio 2022) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

Advertising

LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - Via Cassia ?????? rallentamenti tra Via dei Due Ponti e Via di Grottarossa > Raccordo Anulare #Luceverde #Lazio - CCISS_Ministero : Roma Via di Casal Selce traffico rallentato causa traffico intenso tra Roma Via Tito Trocchi e Via di Pantan Monas… - TIRegionale : #FL6 #RomaTermini #CassinoRoma - Cassino, il traffico ferroviario, precedentemente sospeso, è fortemente rallentato… - interpreterpaul : @Silvy6701 Può capitare a chiunque. A me, a lei, ad altri. Lo stesso quando si prende un aereo. È fatalità. Va acce… - PanzerottiI : @battaglia_persa @romatoday Io invece unico stronzo in tutta Roma ad aver preso multa perché circolavo durante bloc… -