Thiago Silva rinnova col Chelsea | contratto fino al 2023

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 3 gennaio 2022) per il difensore brasiliano che punta al Mondiale Ufficiale il rinnovo dicon ilal. COMUNICATO – «Il nuovodidureràalla conclusione della stagione 2022/23, a metà della quale spera anche di rappresentare il Brasile ai Mondiali in Qatar, dopo essere rimasto titolare della Selecao nelle qualificazioni. “Giocare qui con ilè un vero piacere. Non avrei mai pensato di giocare per tre anni qui in questo grande club, quindi sono molto felice di rimanere per un’altra stagione”, ha dichiarato il brasiliano». L'articolo proviene da Calcio News 24.