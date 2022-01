Sei in autosorveglianza? Ecco cos'è e come funziona (Di lunedì 3 gennaio 2022) Chi è vaccinato con tre dosi oppure è guarito o ha ricevuto due dosi da meno di 4 mesi non deve più mettersi in quarantena in caso di contatto stretto con positivo Leggi su ilgiornale (Di lunedì 3 gennaio 2022) Chi è vaccinato con tre dosi oppure è guarito o ha ricevuto due dosi da meno di 4 mesi non deve più mettersi in quarantena in caso di contatto stretto con positivo

Advertising

andreapede : @GiovaQuez Sei meglio delle FAQ governative, ma in questo passaggio cosa c'è di diverso nei primi 5 gg? L'autosorve… - NeffaNeruda : @stanzaselvaggia Ma tu non eri in quarantena? O sei in autosorveglianza? - EliaBellarosa : 31 Dicembre 2018; Ti appresti a vivere l'ennesimo ultimo dell'anno in cui anche controvoglia bisogna fare per forza… - guardosolo : @FmMosca @borghi_claudio Cioè in venti minuti (dal primo al secondo tw) si è messa in moto la macchina della solida… - marge_tatcher : Barzelletta del #31dicembre2021: se sei stato a contatto con un #positivo basta l' #autosorveglianza, a… -