Rifiutano anche l'ossigeno: l'ultima lotta con i no vax (Di lunedì 3 gennaio 2022) C'è qualcosa, in questa pandemia, che lascia senza parole noi medici: il rifiuto alle cure da parte di no vax che stanno morendo di Covid. Alcuni Rifiutano l'ossigeno mentre le unghie sono già blu per la cianosi, e il fiato è sempre più corto. E a noi resta il senso di frustrazione per dei lutti incomprensibili

