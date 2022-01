Prezzo mascherine: arriva il costo calmierato. A quanto saranno vendute? (Di lunedì 3 gennaio 2022) E’ ben noto che quello che stiamo vivendo è un periodo denso di rincari, l’inflazione galoppa e si preannunciano spese non esigue sul fronte bollette. Ma il Governo intende porre un freno almeno all’aumento del Prezzo mascherine Ffp2, il cui uso crescerà notevolmente da qui ai prossimi giorni, a seguito delle nuove norme anti Covid. Anzi, si prevede che vi sarà un vero e proprio boom nell’utilizzo delle mascherine Ffp2 almeno fino alla fine dello stato di emergenza, per il momento fissato il giorno 31 marzo 2022. Pensiamo ad esempio al fatto che questi dispositivi di protezione sono adesso obbligatori per poter utilizzare i mezzi pubblici. Vediamo allora qualche dettaglio sulle ultime novità in tema di Prezzo mascherine Ffp2 e a quale Prezzo potrebbero essere prossimamente ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 3 gennaio 2022) E’ ben noto che quello che stiamo vivendo è un periodo denso di rincari, l’inflazione galoppa e si preannunciano spese non esigue sul fronte bollette. Ma il Governo intende porre un freno almeno all’aumento delFfp2, il cui uso crescerà notevolmente da qui ai prossimi giorni, a seguito delle nuove norme anti Covid. Anzi, si prevede che vi sarà un vero e proprio boom nell’utilizzo delleFfp2 almeno fino alla fine dello stato di emergenza, per il momento fissato il giorno 31 marzo 2022. Pensiamo ad esempio al fatto che questi dispositivi di protezione sono adesso obbligatori per poter utilizzare i mezzi pubblici. Vediamo allora qualche dettaglio sulle ultime novità in tema diFfp2 e a qualepotrebbero essere prossimamente ...

Advertising

fattoquotidiano : Politiche diverse - Noi aspettiamo il prezzo calmierato per le mascherine Ffp2. In Francia costano 60 cent, in Germ… - Agenzia_Ansa : Il Codacons interviene sul tema dei prezzi calmierati per le mascherine Ffp2: '1 euro come prezzo fisso è troppo. P… - fattoquotidiano : Caos FFP2: le mascherine più protettive diventano obbligatorie, ma senza prezzo calmierato. Costi moltiplicati per… - Cemca7 : RT @gadlernertweet: Perché non si è calmierato il prezzo delle #mascherine #FFP2 come giustamente si fece per quelle chirurgiche? E perché… - CTAMELLINI : RT @gadlernertweet: Perché non si è calmierato il prezzo delle #mascherine #FFP2 come giustamente si fece per quelle chirurgiche? E perché… -