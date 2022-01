Pedinava e minacciava la ex | braccialetto elettronico per uno stalker 50enne

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Stop stalking. Assillava la ex in ogni modo: la, lasui social, le ha danneggiato l'auto e imbrattato la lapide del padre . Per il, reo di stalking, gli agenti del ...

Advertising

tusciaweb : Pedinava l’ex e la minacciava sui social, applicato il braccialetto elettronico Tivoli - Pedinava la sua ex, la… -

Ultime Notizie dalla rete : Pedinava minacciava

leggo.it

Stop stalking. Assillava la ex in ogni modo: la, lasui social, le ha danneggiato l'auto e imbrattato la lapide del padre . Per il 50enne, reo di stalking, gli agenti del commissariato di Tivoli (Roma), hanno notificato la ...Pierpaolo Lio per il 'Corriere della Sera - Edizione Milano' antonio di fazio La ragazza si sveglia all'improvviso, nel cuore della notte. È ancora inebetita, fatica a muoversi. Vede quell'uomo con ...Stop stalking. Assillava la ex in ogni modo: la pedinava, la minacciava sui social, le ha danneggiato l'auto e imbrattato la lapide del padre. Per il 50enne, reo ...