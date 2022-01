Omicidio Varese, Paitoni autorizzato dal Gip a vedere il figlio: giallo su due denunce della moglie per maltrattamenti (Di lunedì 3 gennaio 2022) Nonostante le due denunce per maltrattamenti presentate dalla moglie, e l’accusa di tentato Omicidio per aver accoltellato un collega sul lavoro, Davide Paitoni, il 40 enne che il primo gennaio ha ucciso il figlio di 7 anni in provincia di Varese, era stato autorizzato dal Gip a vedere il figlio la sera di Capodanno. A confermarlo è stato il presidente del tribunale di Varese Cesare Tacconi. Anche i genitori della moglie, scampata per un soffio all’Omicidio, lo avevano segnalato, tanto che in Procura sarebbe stato attivato il “codice rosso”. «L’ordinanza per i domiciliari – ha spiegato Tacconi – è stata firmata il 29 novembre», confermando quanto era ... Leggi su open.online (Di lunedì 3 gennaio 2022) Nonostante le dueperpresentate dalla, e l’accusa di tentatoper aver accoltellato un collega sul lavoro, Davide, il 40 enne che il primo gennaio ha ucciso ildi 7 anni in provincia di, era statodal Gip ailla sera di Capodanno. A confermarlo è stato il presidente del tribunale diCesare Tacconi. Anche i genitori, scampata per un soffio all’, lo avevano segnalato, tanto che in Procura sarebbe stato attivato il “codice rosso”. «L’ordinanza per i domiciliari – ha spiegato Tacconi – è stata firmata il 29 novembre», confermando quanto era ...

