New York, mandato di comparizione per Donald Trump e i due figli. Indagine su un’ipotesi di truffa nei valori immobiliari (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il procuratore di New York, Letitia James, intende sentire Donald Trump nell’ambito dell’Indagine in corso per verificare se la società dell’ex presidente statunitense abbia gonfiato il valore dei suoi asset per ottenere prestiti bancari e li abbia poi ridotti a fini fiscali. Lo riportano i media americani, sottolineando che all’ex presidente è stato recapitato un mandato di comparizione. Un analogo mandato è stato emesso per i due figli più grandi dell’ex presidente, Donald Trump Jr e Ivanka Trump. Il mese scorso Donald Trump ha avviato una causa contro la procuratrice James nel tentativo di bloccare l’Indagine, accusandola di indagare sulla sua ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il procuratore di New, Letitia James, intende sentirenell’ambito dell’in corso per verificare se la società dell’ex presidente statunitense abbia gonfiato il valore dei suoi asset per ottenere prestiti bancari e li abbia poi ridotti a fini fiscali. Lo riportano i media americani, sottolineando che all’ex presidente è stato recapitato undi. Un analogoè stato emesso per i duepiù grandi dell’ex presidente,Jr e Ivanka. Il mese scorsoha avviato una causa contro la procuratrice James nel tentativo di bloccare l’, accusandola di indagare sulla sua ...

