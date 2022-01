Mascherine Ffp2 a 75 centesimi, arriva l’accordo tra Figliuolo e le farmacie (Di lunedì 3 gennaio 2022) Saranno vendute a non più di 75 centesimi l’una le Mascherine Ffp2 diventate ormai obbligatorie in diverse attività. Il prezzo sarà presto fissato in base a un accordo tra la struttura commissariale del generale Figliuolo e le associazioni di categoria dei farmacisti, dopo che nell’ultimo decreto Covid c’era stato l’impegno da parte del governo verso la calmierizzazione dei prezzi delle Mascherine ad altra protezione dal Coronavirus. Leggi anche: Nuovo decreto Covid entro Capodanno: le date delle nuove regole su quarantena, Super Green pass, multe e prezzi Ffp2 Mascherine Ffp2, i prezzi schizzano ma in qualche caso è possibile detrarle. Ecco come Quanto costeranno le Mascherine Ffp2 a costo calmierato? «Il ... Leggi su open.online (Di lunedì 3 gennaio 2022) Saranno vendute a non più di 75l’una lediventate ormai obbligatorie in diverse attività. Il prezzo sarà presto fissato in base a un accordo tra la struttura commissariale del generalee le associazioni di categoria dei farmacisti, dopo che nell’ultimo decreto Covid c’era stato l’impegno da parte del governo verso la calmierizzazione dei prezzi dellead altra protezione dal Coronavirus. Leggi anche: Nuovo decreto Covid entro Capodanno: le date delle nuove regole su quarantena, Super Green pass, multe e prezzi, i prezzi schizzano ma in qualche caso è possibile detrarle. Ecco come Quanto costeranno lea costo calmierato? «Il ...

