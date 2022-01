Lasciarsi Un Giorno A Roma, prove di dramma borghese per Edoardo Leo (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il film Sky original dal primo gennaio sulla piattaforma Lasciarsi Un Giorno A Roma è la quinta regia dell’attore-autore Edoardo Leo. Come interprete in questi anni s’è ritagliato un suo spazio riconoscibile e autoironico, quello d’un personaggio tipico da commedia italiana in versione aggiornata, fondamentalmente cialtrone e irrisolto – la serie Smetto Quando Voglio è sintomatica al proposito –, ma anche cattivo quando è il caso – del gruppo del cult Perfetti Sconosciuti il suo ruolo è il più meschino e sgradevole. Da regista pure ha dimostrato una vocazione autentica, con storie che ruotano intorno ai rapporti familiari, i fratelli dell’esordio intimista Diciotto Anni Dopo, la fatica di crescere per una generazione non attrezzata alla paternità e alle responsabilità (BuonGiorno Papà), la ricerca ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il film Sky original dal primo gennaio sulla piattaformaUnè la quinta regia dell’attore-autoreLeo. Come interprete in questi anni s’è ritagliato un suo spazio riconoscibile e autoironico, quello d’un personaggio tipico da commedia italiana in versione aggiornata, fondamentalmente cialtrone e irrisolto – la serie Smetto Quando Voglio è sintomatica al proposito –, ma anche cattivo quando è il caso – del gruppo del cult Perfetti Sconosciuti il suo ruolo è il più meschino e sgradevole. Da regista pure ha dimostrato una vocazione autentica, con storie che ruotano intorno ai rapporti familiari, i fratelli dell’esordio intimista Diciotto Anni Dopo, la fatica di crescere per una generazione non attrezzata alla paternità e alle responsabilità (BuonPapà), la ricerca ...

Advertising

myredcarpetITA : #LasciarsiUnGiornoARoma pone personaggi e spettatori davanti a una domanda: ma stare tanto tempo con una persona è… - badtasteit : La nostra recensione di #LasciarsiUnGiornoARoma, il nuovo film di EdoardoLeo - gifebe : RT @ComeUnaCarezza: I sogni si divertono a lasciarsi rincorrere: il giorno in cui smetterai di inseguirli, loro si allontaneranno da te, pe… - radiocalabriafm : NICCOLÒ FABI - LASCIARSI UN GIORNO A ROMA - MillaCarbo1 : Non ho pianto per “lasciarsi un giorno a Roma”. Molto bene. -