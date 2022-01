L’appello dalla Maraini alla Littizzetto: “Eleggiamo una donna al Colle” (Di lunedì 3 gennaio 2022) “E’ tempo di eleggere una donna al Colle“, questo è L’appello scritto donne della cultura e dello spettacolo alle forze politiche. L’appello alle forze politiche: “Eleggiamo una donna al Colle” “Vogliamo dirlo con chiarezza: è arrivato il tempo di eleggere una donna” al Colle. Questo L’appello “alle forze politiche chiamate a votare il prossimo Presidente della Repubblica” firmato da Dacia Maraini, Edith Bruck, Liliana Cavani, Michela Murgia, Luciana Littizzetto, Silvia Avallone, Melania Mazzucco, Lia Levi, Andrée Ruth Shammah, Mirella Serri, Stefania Auci, Sabina Guzzanti, Mariolina Coppola, Serena Dandini, Fiorella Mannoia. “Ci sono in Italia donne che per titoli, meriti, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 3 gennaio 2022) “E’ tempo di eleggere unaal“, questo èscritto donne della cultura e dello spettacolo alle forze politiche.alle forze politiche: “unaal” “Vogliamo dirlo con chiarezza: è arrivato il tempo di eleggere una” al. Questo“alle forze politiche chiamate a votare il prossimo Presidente della Repubblica” firmato da Dacia, Edith Bruck, Liliana Cavani, Michela Murgia, Luciana, Silvia Avallone, Melania Mazzucco, Lia Levi, Andrée Ruth Shammah, Mirella Serri, Stefania Auci, Sabina Guzzanti, Mariolina Coppola, Serena Dandini, Fiorella Mannoia. “Ci sono in Italia donne che per titoli, meriti, ...

