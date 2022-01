Juve, Morata a un passo dal Barça, Allegri potrebbe decidere di non schierarlo contro il Napoli (Di lunedì 3 gennaio 2022) Con Morata a un passo dal Barcellona, quale attacco schiererà Massimiliano Allegri contro il Napoli il prossimo 6 gennaio? Se lo chiede il Corriere dello Sport. Non si tratta solo di tempi tecnici per l’operazione, ma anche di stato emotivo dell’attaccante spagnolo. “La mente di Alvaro sembra però orientata al ritorno in Liga: chissà quindi se sarà a disposizione contro il Napoli e con quale testa, soprattutto”. Fino a nuove notizie, Morata è arruolato per la Juve, ma il tecnico si guarda intorno. Chiesa e Dybala sono tornati in gruppo, ma è da valutare la loro condizione fisica dopo il lungo periodo di inattività. “La certezza per Allegri è Bernardeschi, il migliore nell’ultimo periodo, decisivo con assist e gol: l’ex viola appare sicuro del posto. E ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 3 gennaio 2022) Cona undal Barcellona, quale attacco schiererà Massimilianoil Napoli il prossimo 6 gennaio? Se lo chiede il Corriere dello Sport. Non si tratta solo di tempi tecnici per l’operazione, ma anche di stato emotivo dell’attaccante spagnolo. “La mente di Alvaro sembra però orientata al ritorno in Liga: chissà quindi se sarà a disposizioneil Napoli e con quale testa, soprattutto”. Fino a nuove notizie,è arruolato per la, ma il tecnico si guarda intorno. Chiesa e Dybala sono tornati in gruppo, ma è da valutare la loro condizione fisica dopo il lungo periodo di inattività. “La certezza perè Bernardeschi, il migliore nell’ultimo periodo, decisivo con assist e gol: l’ex viola appare sicuro del posto. E ...

Advertising

forumJuventus : GdS: 'Caso Morata, vuole subito il Barca. Icardi in risalita ma in prestito per sei mesi. La Juve non vuole spender… - carlolaudisa : Lukaku in crisi e la tentazione #Tottenham: così la #Juve spera in Vlahovic per l'estate. Ma ora prova ad avere Ica… - _Morik92_ : Secondo @fansjavimiguel, nel suo articolo odierno per Diario AS, l'affare #Morata-#Barcellona è al 95%. I blaugrana… - Mirko799 : RT @_Morik92_: Secondo @fansjavimiguel, nel suo articolo odierno per Diario AS, l'affare #Morata-#Barcellona è al 95%. I blaugrana avrebber… - Giusepp00699032 : RT @tuttosport: AS: “Juve, Morata sarà del Barcellona già in settimana” ?? -