JFK - Un caso ancora aperto | Oliver Stone | L’assassinio di Kennedy è una verità inconfessabile

ilGiornale.it

Oliver Stone è tornato a parlare della verità inconfessabile che giace alla base di- Unancora aperto attraverso il nuovo documentario che il regista ha portato a Cannes nel trentesimo anniversario del suo film più noto, candidato a otto Oscar nel 1991 e vincitore di due ...Film Stasera in TV di Oggi Lunedì 3 Gennaio 2022. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Il Ritorno di Mary Poppins, Il marchese del Grillo, Top Gun,- Unancora aperto, The Hateful Eight, BlacKkKlansman, Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo, After Earth - Dopo la fine del mondo, Miracolo nella 34ma strada, L'Ottava nota - ...Oliver Stone, durante un'intervista dello scorso mese inerente a JFK - Un caso ancora aperto, ha rivelato che l'assassinio di Kennedy è ancora oggi una 'verità inconfessabile'. Oliver Stone è tornato ...John Fitzgerald Kennedy fu ucciso il 22 novembre 1963. A distanza di quasi 60 anni, non è ancora chiaro cosa accadde realmente quel ...