In Israele il via ufficiale alla quarta dose per over 60 e sanitari mentre i contagi continuano ad aumentare (Di lunedì 3 gennaio 2022) Prende il via in Israele la somministrazione della quarta dose del vaccino anti-Covid per gli over 60 e il personale sanitario. Ad annunciarlo è stato il premier Naftali Bennet, che nella giornata di ieri ha reso noto che queste due categorie possono ricevere il siero a condizione che siano passati quattro mesi dalla somministrazione della terza dose. Bennet ha sottolineato che, nonostante oltre 4 milioni di israeliani abbiano ricevuto tre dosi di vaccino, nei prossimi giorni si potrebbe toccare il picco dei 50 mila casi giornalieri: «L’ondata con la variante Omicron è in corso e dobbiamo proteggerci». Per il premier israeliano si tratta di un improvviso dietrofront, dato che solo qualche giorno prima aveva annunciato che la quarta ... Leggi su open.online (Di lunedì 3 gennaio 2022) Prende il via inla somministrazione delladel vaccino anti-Covid per gli60 e il personaleo. Ad annunciarlo è stato il premier Naftali Bennet, che nella giornata di ieri ha reso noto che queste due categorie possono ricevere il siero a condizione che siano passati quattro mesi dsomministrazione della terza. Bennet ha sottolineato che, nonostante oltre 4 milioni di israeliani abbiano ricevuto tre dosi di vaccino, nei prossimi giorni si potrebbe toccare il picco dei 50 mila casi giornalieri: «L’ondata con la variante Omicron è in corso e dobbiamo proteggerci». Per il premier israeliano si tratta di un improvviso dietrofront, dato che solo qualche giorno prima aveva annunciato che la...

Advertising

Adnkronos : Covid in #Israele, via libera a #quartadose per sanitari e over 60. #notizie - infoitestero : In Israele il via ufficiale alla quarta dose per over 60 e sanitari mentre i contagi continuano ad aumentare - Mas78Mc : RT @ItalicaTestudo: PRIMA: 'La #terzadose neutralizza la variante #Omicron' DOPO: 'In #Israele via libera alla #quartadose dopo quattro me… - Dagherrotipo1 : @Bionda_Sagace @DSantanche @GiorgiaMeloni Le CURE CI SONO ? Quali ? Dove sono ? C'è tanto di video che spiega la bo… - NonnaMaria15 : RT @ItalicaTestudo: PRIMA: 'La #terzadose neutralizza la variante #Omicron' DOPO: 'In #Israele via libera alla #quartadose dopo quattro me… -