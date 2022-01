IL COMUNE DI LANZADA PREMIA ANDREA BAGIOLI

(Di lunedì 3 gennaio 2022) LA SUA CARRIERA UN ORGOGLIO PER IL PAESE Festività di fine anno nella sua amata Valmalenco per il ciclistache nel pomeriggio del 31 dicembre è stato accolto nella Sala consiglio dal ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : COMUNE LANZADA

La Gazzetta di Sondrio

... dal suo vice Serafino Bardea e dall'assessore Ida Nani per ricevere la targa dono deldi. "Per i successi ottenuti e per quelli che verranno.è con te": una breve dedica a ......in linea con le nuove esigenze manifestate dai turisti dopo la pandemia che punta sulla sostenibilità e sulla mobilità dolce e che ben si inserisce in altre iniziative che comedi...