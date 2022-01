Il calcio italiano nel Covid: crescono casi di positività (Di lunedì 3 gennaio 2022) Ondata di Covid nel calcio italiano. Aumentano i casi di positività. Sta succedendo nel Benevento. Si riprendono gli allenamenti dopo le feste natalizie, senza i casi i tesserati coinvolti. Sia tra i giocatori che nello staff tecnico, dopo un tampone molecolare. La Fiorentina ha deciso che non andrà in bolla. Il club viola dichiara che il calciatore positivo non ha avuto contatti con i compagni e con gli allenatori. Ha trascorso le feste natalizie e di Capodanno con famigliari, anche loro positivi. Il contagio, come sottolinea il team di Firenze, è avvenuto fuori dal centro sportivo. E’ il quinto caso di positività dopo la ripresa degli allenamenti, già martedì scorso. Due giocatori con quello emerso dai test odierni e tre tesserati vicini alla prima squadra. Maggiori ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 3 gennaio 2022) Ondata dinel. Aumentano idi. Sta succedendo nel Benevento. Si riprendono gli allenamenti dopo le feste natalizie, senza ii tesserati coinvolti. Sia tra i giocatori che nello staff tecnico, dopo un tampone molecolare. La Fiorentina ha deciso che non andrà in bolla. Il club viola dichiara che il calciatore positivo non ha avuto contatti con i compagni e con gli allenatori. Ha trascorso le feste natalizie e di Capodanno con famigliari, anche loro positivi. Il contagio, come sottolinea il team di Firenze, è avvenuto fuori dal centro sportivo. E’ il quinto caso didopo la ripresa degli allenamenti, già martedì scorso. Due giocatori con quello emerso dai test odierni e tre tesserati vicini alla prima squadra. Maggiori ...

