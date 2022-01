Gestazione per altri, una mozione della Lega per renderla un reato (Di lunedì 3 gennaio 2022) Salvini chiede «al governo di impegnarsi per contrastare questa pratica» - che considera «una violenza a danno di donne e bambini» - anche se attuata «all'estero da cittadini italiani» Leggi su vanityfair (Di lunedì 3 gennaio 2022) Salvini chiede «al governo di impegnarsi per contrastare questa pratica» - che considera «una violenza a danno di donne e bambini» - anche se attuata «all'estero da cittadini italiani»

