Gamba: “Juve-Napoli? Morata ci sarà. Su Icardi e Tuanzebe …” (Di lunedì 3 gennaio 2022) Gamba: “Juve-Napoli, Morata ci sarà, Icardi ipotesi bianconera, Giuntoli per il terzino ha in mente un nome non noto ma affidabile” A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Emanuele Gamba per parlare di Juventus – Napoli, di Morata, Icardi e del mercato del club partenopeo. Queste le parole del giornalista: SULLA PERCENTALE DEL VACCINATI PER IL COVID DIMINUITA “I calciatori sono persone anche loro e quindi esistono i no-vax anche nel calcio. -afferma Gamba – La percentuale di non vaccinati però è diminuita, quindi sembra aumentata la responsabilità. Gamba RIVELA CHE Morata CI SARA’ CONTRO IL ... Leggi su retecalcio (Di lunedì 3 gennaio 2022): “ciipotesi bianconera, Giuntoli per il terzino ha in mente un nome non noto ma affidabile” A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Emanueleper parlare dintus –, die del mercato del club partenopeo. Queste le parole del giornalista: SULLA PERCENTALE DEL VACCINATI PER IL COVID DIMINUITA “I calciatori sono persone anche loro e quindi esistono i no-vax anche nel calcio. -afferma– La percentuale di non vaccinati però è diminuita, quindi sembra aumentata la responsabilità.RIVELA CHECI SARA’ CONTRO IL ...

Advertising

Enzovit : Gamba: 'Juve-Napoli? Morata ci sarà. Su Icardi e Tuanzebe ...'' - 63_asblasto : @Josse34775797 @JuriBridi Cioè il Barça gli propone contratto di 18 mesi da titolare. Alla Juve non lo confermano a… - calciomercato_m : MERCATO - Gamba: 'Juve-Napoli, Morata ci sarà, Icardi ipotesi bianconera, Giuntoli per il terzino ha in mente un no… - juve_magazine : MERCATO - Gamba: 'Juve-Napoli, Morata ci sarà, Icardi ipotesi bianconera, Giuntoli per il terzino ha in mente un no… - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Gamba: 'Juve-Napoli, Morata ci sarà, Icardi ipotesi per i bianconeri, Giuntoli per il terzino ha in mente un… -