Domenica In: Paolo Del Debbio Crolla in Diretta! (Di lunedì 3 gennaio 2022) Nell'ultima diretta di Domenica In, Paolo Del Debbio è stato uno degli ospiti di Mara Venier. Il giornalista e conduttore di Dritto e Rovescio, ha colto l'occasione per presentare il suo libro e si é lasciato andare ai ricordi, parlando della storia di suo padre. Proprio raccontando la vita del papà Velio, Del Debbio si è sciolto in lacrime. Ecco tutto quello che è successo nello studio della zia Mara! Paolo Del Debbio figlio di un deportato della Seconda Guerra Mondiale Tra gli ospiti dell'ultima diretta di Domenica In c'era Paolo Del Debbio. Il conduttore di Dritto e Rovescio ha colto l'occasione per presentare il suo libro 'Le 10 cose che ho imparato dalla vita'. Un opera in cui il giornalista ha voluto raccontare le lezioni apprese ...

