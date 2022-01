Dall' industira e dai mercati | un po’ di ottimismo per il 2022

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Renato Brunetta si prende la soddisfazione di aver capito anche prima di altri quali fossero le giuste previsioni sul pil italiano nel 2020. Adesso può, in senso ampio, rivendicare questo +6,3 per cento anno su anno già acquisito e ricordarci che, in sede di assestamento statistico, potrebbe anche spuntare un decimale in più. Quello che Brunetta sa, però, è che ancora più importante è l’effetto di trascinamento del quarto trimestre del 2021 sul primo trimestre del, cioè sui giorni in cui stiamo vivendo. Perché l’anno appena terminato è stato segnato da una fase notevole di recupero nella vita sociale, ma era partito mentre eravamo ancora in una condizione di lockdown pressoché integrale. Il 2021 ha mostrato la capacità straordinaria di risposta veloce dell’economia italiana. E la crescita superiore alle attese è stata realizzata malgrado, negli ultimi sei mesi ...

