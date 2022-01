Chiusa in India l' app che metteva all' asta donne musulmane

Advertising

sleeepmode : mio fratello positivo continua a girare liberamente per tutta casa senza mascherina io negativa costretta a star ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiusa India

TGCOM

L', nata sui pilastri della convivenza di un arcobaleno di religioni, tra induismo, islam, ... La piattaforma che ospitava l'asta della vergogna è: Ashwini Vaishnar, il ministro per le ..., donne musulmane all'asta: è quanto proponeva un'app prima di esserein seguito a numerose denunce. E non si tratta di un caso isolato Inè stata diffusa un'app su cui decine di ...«Un attacco odioso, che spaventa»: è stata la prima reazione delle centinaia di indiane che ieri si sono ritrovate «all’asta» in rete, con nomi e ...Si tratta del secondo tentativo in meno di un anno di molestare le donne musulmane in India "mettendole all'asta" sul web ...