Centinaia di donne musulmane messe all'asta su una app: choc in India (Di lunedì 3 gennaio 2022) Centinaia di donne musulmane in India si sono ritrovate 'messe all'asta' su una app dell'odio 'Bulli Bai' . L'attacco informatico, uno dei più misogeni e odiosi degli ultimi tempi, avvenuto due giorni ... Leggi su leggo (Di lunedì 3 gennaio 2022)diinsi sono ritrovate 'all'' su una app dell'odio 'Bulli Bai' . L'attacco informatico, uno dei più misogeni e odiosi degli ultimi tempi, avvenuto due giorni ...

