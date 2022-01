Bimbo di 2 anni annega in mare. Fermata la madre (Di lunedì 3 gennaio 2022) Un Bimbo di 2 anni è morto annegato in mare a Torre del Greco intorno alle 22.30 di ieri all’altezza della spiaggia in località La scala, non distante dagli ex Molini Meridionali Marzoli, dove, secondo quanto riportano alcuni quotidiani, il piccolo si trovava insieme alla madre. Quest’ultima è stata Fermata, in seguito all’interrogatorio da parte dei militari e del pm della Procura di Torre Annunziata, per omicidio volontario. Stando ad una prima ricostruzione, il bambino sarebbe stato notato in acqua dopo che alcuni presenti avevano bloccato una donna che minacciava di suicidarsi ma questa circostanza è ancora da confermare. Non si esclude che la donna abbia tentato il suicidio dopo aver ucciso il figlio. Il primo a provare a prestare soccorso al bambino sarebbe stato ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 3 gennaio 2022) Undi 2è mortoto ina Torre del Greco intorno alle 22.30 di ieri all’altezza della spiaggia in località La scala, non distante dagli ex Molini Meridionali Marzoli, dove, secondo quanto riportano alcuni quotidiani, il piccolo si trovava insieme alla. Quest’ultima è stata, in seguito all’interrogatorio da parte dei militari e del pm della Procura di Torre Annunziata, per omicidio volontario. Stando ad una prima ricostruzione, il bambino sarebbe stato notato in acqua dopo che alcuni presenti avevano bloccato una donna che minacciava di suicidarsi ma questa circostanza è ancora da confer. Non si esclude che la donna abbia tentato il suicidio dopo aver ucciso il figlio. Il primo a provare a prestare soccorso al bambino sarebbe stato ...

