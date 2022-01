Bagni: “Napoli, togliere la fascia ad Insigne significa affossarlo!” (Di lunedì 3 gennaio 2022) “Bagni : “togliere adesso la fascia ad Insigne significa affossarlo! Tuanzebe soluzione di emergenza…” A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Salvatore Bagni, per parlare dell’attuale campionatio che -a suo parere- non è regolare e su Insigne, Tuanzebe ed il Napoli. Queste le sue parole: SUL CAMPIONATO ITALIANO CHE NON PUO’ ESSERE REGOLARE “Non può essere un campionato regolare questo perché non sappiamo a cosa andremo incontro nei prossimi mesi e con quale formazione scenderà in campo una squadra. -afferma Bagni -Di positivi ce ne sono 10 a settimana in serie A ormai. Non si possono far programmi, si vive alla giornata, ma il campionato non lo ... Leggi su retecalcio (Di lunedì 3 gennaio 2022) “: “adesso laadTuanzebe soluzione di emergenza…” A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Salvatore, per parlare dell’attuale campionatio che -a suo parere- non è regolare e su, Tuanzebe ed il. Queste le sue parole: SUL CAMPIONATO ITALIANO CHE NON PUO’ ESSERE REGOLARE “Non può essere un campionato regolare questo perché non sappiamo a cosa andremo incontro nei prossimi mesi e con quale formazione scenderà in campo una squadra. -afferma-Di positivi ce ne sono 10 a settimana in serie A ormai. Non si possono far programmi, si vive alla giornata, ma il campionato non lo ...

