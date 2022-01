Alex Belli faccia a faccia con Alessandro Basciano | Il motivo (VIDEO) (Di martedì 4 gennaio 2022) L’ex gieffino Alex Belli faccia a faccia con il nuovo concorrente Alessandro Basciano: l’attore ritorna in Casa per un confronto. Ecco il motivo L’ex gieffino Alex Belli dopo essere stato squalificato dal reality show da diverse settimane, nella Casa del Grande Fratello Vip recentemente è entrato un ex tentatore Alessandro Basciano. Il nuovo gieffino ha già fatto stragi di cuori nella Casa più spiata d’Italia. Alessandro infatti in poco tempo ha rapito il cuore della giovane Sophie Codegoni. Nel corso della scorsa puntata Alessandro aveva provocato Alex affermando: “La prossima volta portami tua moglie“. Il gieffino ... Leggi su 361magazine (Di martedì 4 gennaio 2022) L’ex gieffinocon il nuovo concorrente: l’attore ritorna in Casa per un confronto. Ecco ilL’ex gieffinodopo essere stato squalificato dal reality show da diverse settimane, nella Casa del Grande Fratello Vip recentemente è entrato un ex tentatore. Il nuovo gieffino ha già fatto stragi di cuori nella Casa più spiata d’Italia.infatti in poco tempo ha rapito il cuore della giovane Sophie Codegoni. Nel corso della scorsa puntataaveva provocatoaffermando: “La prossima volta portami tua moglie“. Il gieffino ...

