Variante Omicron | in Gb rientro a scuola con mascherina

(Di domenica 2 gennaio 2022)in classe con le mascherine per gli studenti dellasecondaria in Gran Bretagna. L’uso dellaè reso necessario dalla diffusione della, che – ha sottolineato il ministro dell’Istruzione Nadhim Zahawi – “rappresenta una sfida”. Il governo, ha quindi assicurato, sta prendendo provvedimenti per “rafforzare il sostegno alle scuole” al fine di ridurre al minimo i disagi quando gli studenti tornano sui banchi alla ripresa delle lezioni dopo le vacanze di Natale. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, la variante Omicron avrebbe raggiunto l'Antartide #omicron - GuidoDeMartini : ?? TUTTI DOVRANNO ARRIVARCI: COL VIRUS SI DEVE CONVIVERE ?? La ????Gran Bretagna???? ha deciso: basta restrizioni, bisog… - Corriere : Yasha Mounk: «Con la variante Omicron inizia la fine della pandemia di Covid, ecco perché» - eleonor72462980 : RT @piersar62: Lipalco ha avuto un sussulto di lucidità: 'Con la variante Omicron i soli vaccinati potrebbero mettere in crisi il SSN' Ma… - Penultimo6 : RT @OrtigiaP: Nonostante un milione di tamponi fatti a gente quasi tutta sana e ospedalizzazioni sotto controllo,perchè la variante Omicro… -

Ultime Notizie dalla rete : Variante Omicron

La restrizione che fa più discutere è l'obbligo vaccinale per tutti i lavoratori, nonostante la nuovasia meno pericolosa delle precedenti, come confermato oggi da uno studio inglese,...'Ma pian piano - replica Ricciardi - ladiventerà dominante come è successo in altri Paesi. Sotto un certo punto di vista è positivo, perché avere unadominante meno grave è un bene. ...La variante Omicron mette a rischio anche la Serie A Come riportato dal Corriere dello Sport, la variante Omicron sta seriamente impensierendo gli addetti ai lavori della Serie A, che stanno rifletten ...Trigoria no vax - Il Messaggero - Il Covid torna al centro del dibattito anche a Trigoria. La Roma tira le somme dopo il Natale e si a... - Marione.net - La ControInformazione GialloRossa (A.S. Roma, ...