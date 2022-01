Traffico Roma del 02-01-2022 ore 18:30 (Di domenica 2 gennaio 2022) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione sulla A1 Firenze Roma per un incidente coda di 3 km tra Ponzano Romano e Orte in direzione di Firenze il Traffico al momento scorre su una corsia sempre rimanendo sulla A1 disagi anche più a sud con code a tratti tra Frosinone Valmontone verso Roma Traffico di rientro sulla A24 Roma-teramo code tra Vicovaro Mandela e Tivoli e poi alla barriera Roma Est in direzione della capitale sulla diramazione di Roma Sud code tra Torrenova e raccordo In quest’ultima direzione pochi gli spostamenti in città anche per la domenica ecologica il provvedimento che limita la circolazione ai veicoli più inquinanti all’interno della fascia verde di nuovo in vigore nel pomeriggio con stop fino alle 20:30 in centro ... Leggi su romadailynews (Di domenica 2 gennaio 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazione sulla A1 Firenzeper un incidente coda di 3 km tra Ponzanono e Orte in direzione di Firenze ilal momento scorre su una corsia sempre rimanendo sulla A1 disagi anche più a sud con code a tratti tra Frosinone Valmontone versodi rientro sulla A24-teramo code tra Vicovaro Mandela e Tivoli e poi alla barrieraEst in direzione della capitale sulla diramazione diSud code tra Torrenova e raccordo In quest’ultima direzione pochi gli spostamenti in città anche per la domenica ecologica il provvedimento che limita la circolazione ai veicoli più inquinanti all’interno della fascia verde di nuovo in vigore nel pomeriggio con stop fino alle 20:30 in centro ...

Advertising

CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma fine code a tratti causa traffico intenso tra Svincolo Ponzano Romano-Soratte (Km 516) e A1 Svinco… - LuceverdeRadio : @mickkyangy Ciao, l'incidente è stato rimosso ma ci sono ancora code per il traffico intenso nel tratto tra Valdich… - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma code a tratti causa traffico intenso tra Svincolo Attigliano (Km 479,7) e A1 Svincolo Chiusi-Chian… - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma code a tratti causa traffico intenso tra Svincolo Attigliano (Km 479,7) e A1 Svincolo Chiusi-Chian… - CCISS_Ministero : Roma Via dei Cerchi traffico rallentato causa traffico intenso tra Roma Via di San Gregorio e Via di San Teodoro… -