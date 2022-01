Traffico Roma del 02-01-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 2 gennaio 2022) LuceverdeBuongiorno ancora Buona domenica dalla redazione non ci sono particolari novità nella circolazione sulla rete viaria cittadina si mantiene scorrevole nessuna segnalazione sul Raccordo Anulare in e sulle principali e consolari valori didecisamente bassi Grazie soprattutto la domenica ecologica il provvedimento che limita la circolazione veicoli più inquinanti all’interno della cosiddetta fascia verde È scattato alle 7:30 per protrarsi sino alle 12:30 si replica nel pomeriggio no-stop dalle 16:30 alle 20:30 la polizia locale Ci sentiamo ancora un incidente a Latina in via Etruria nei pressi di via Imera Come andiamo tutte le attenzioni del caso a Trastevere ricordiamo che gli archi di Porta Portese sono chiusi alnelle due direzioni sia verso la Portuense sia verso Ponte Sublicio deviazioni possibili ...