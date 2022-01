[SWITCH] Rilasciato CuteManga v1.0.4 (Di domenica 2 gennaio 2022) Se siete appasionati di Manga e cercate un’applicazione per poterli comodamente leggerli su Nintendo SWITCH,lo sviluppatore darkxex ha Rilasciato un nuovo aggiornamento di CuteManga con la nuova versione 1.0.4.CuteManga è un visualizzatore di immagini che ha diverse modalità di lettura come il formato zoom, cascata e orizzontale dove poter comodamente leggere i vostri manga acquistati online. Guida Crea una cartella nella memoria SD principale chiamata “CuteManga” e inserisci il tuo “Manga / Comic / Webtoon” all’interno, se la cartella ha caratteri latini (esempio: ñ, á, í) rimuovili prima. Importante: *poiché questa applicazione utilizza molta memoria ram perché la modalità cascata precarica tutte le immagini. Si consiglia di aprire questa app con il tasto R su un gioco. NON DALL’ALBUM. * Ci metterà ... Leggi su gamesandconsoles (Di domenica 2 gennaio 2022) Se siete appasionati di Manga e cercate un’applicazione per poterli comodamente leggerli su Nintendo,lo sviluppatore darkxex haun nuovo aggiornamento dicon la nuova versione 1.0.4.è un visualizzatore di immagini che ha diverse modalità di lettura come il formato zoom, cascata e orizzontale dove poter comodamente leggere i vostri manga acquistati online. Guida Crea una cartella nella memoria SD principale chiamata “” e inserisci il tuo “Manga / Comic / Webtoon” all’interno, se la cartella ha caratteri latini (esempio: ñ, á, í) rimuovili prima. Importante: *poiché questa applicazione utilizza molta memoria ram perché la modalità cascata precarica tutte le immagini. Si consiglia di aprire questa app con il tasto R su un gioco. NON DALL’ALBUM. * Ci metterà ...

