Santa Maria Capua Vetere, detenute incendiano asciugamani: agenti intossicate (Di domenica 2 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNel pomeriggio di ieri, nel carcere casertano di Santa Maria Capua Vetere, si è verificata una protesta al primo piano del reparto detentivo femminile, denominato “Senna”, dove una detenuta a seguito di una discussione col medico di turno dell’Asl ha dato origine ad una manifestazione di protesta che ha coinvolto una cinquantina di detenute. Lo rende noto l’Osapp. Le donne hanno iniziato a battere pentolame sulle inferriate come protesta poi creato disordine bruciando asciugamani. Si registrano ingenti danni e l’intossicazione di alcune agenti della Polizia Penitenziaria intervenute per placare la protesta. Per il segretario regionale Osapp Campania Vincenzo Palmieri e del suo vice Luigi Castaldo, quanto accaduto “dimostra il clima in cui si ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 2 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNel pomeriggio di ieri, nel carcere casertano di, si è verificata una protesta al primo piano del reparto detentivo femminile, denominato “Senna”, dove una detenuta a seguito di una discussione col medico di turno dell’Asl ha dato origine ad una manifestazione di protesta che ha coinvolto una cinquantina di. Lo rende noto l’Osapp. Le donne hanno iniziato a battere pentolame sulle inferriate come protesta poi creato disordine bruciando. Si registrano ingenti danni e l’intossicazione di alcunedella Polizia Penitenziaria intervenute per placare la protesta. Per il segretario regionale Osapp Campania Vincenzo Palmieri e del suo vice Luigi Castaldo, quanto accaduto “dimostra il clima in cui si ...

