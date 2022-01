Rinnovo Perisic, l’Inter non andrà oltre un biennale: le ultime (Di domenica 2 gennaio 2022) Rinnovo Perisic, l’Inter valuta il Rinnovo di contratto del croato ma non si spingerà oltre un biennale: le ultime sulla situazione Il Rinnovo di Ivan Perisic resta uno dei punti da affrontare dalla dirigenza dell’Inter. L’esterno croato, infatti, andrà in scadenza al termine della stagione. Come riporta Gazzetta.it, i nerazzurri non vogliono spingersi troppo in là: «Complicata la situazione dell’altro croato interista. Perisic è stato valorizzato, come esterno, dal 3-5-2 di Conte ed ora con Inzaghi si sta confermando: 4 gol in 17 presenze in questa Serie A. La trattativa per il Rinnovo dell’ex Bayern Monaco non è ancora entrata nel vivo. ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 gennaio 2022)valuta ildi contratto del croato ma non si spingeràun: lesulla situazione Ildi Ivanresta uno dei punti da affrontare dalla dirigenza del. L’esterno croato, infatti,in scadenza al termine della stagione. Come riporta Gazzetta.it, i nerazzurri non vogliono spingersi troppo in là: «Complicata la situazione dell’altro croato interista.è stato valorizzato, come esterno, dal 3-5-2 di Conte ed ora con Inzaghi si sta confermando: 4 gol in 17 presenze in questa Serie A. La trattativa per ildell’ex Bayern Monaco non è ancora entrata nel vivo. ...

