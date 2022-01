Rai in lutto, è appena venuto a mancare (Di domenica 2 gennaio 2022) Il giornalista politico Rai, volto storico del Tg1, si è spento nella giornata di venerdì 31 dicembre 2021 all’età di 87 anni. L’annuncio è stato dato dal collega Marco Frittella, conduttore di “Unomattina”, che ha affidato ai social il suo personale messaggio di cordoglio: “Anche Fulvio Damiani ci ha lasciato. #FOTO A FINE ARTICOLO Se ne va un altro pezzo di storia della Rai, del Tg1, del giornalismo politico italiano. Fulvio, come Demetrio, come tanti altri, ha contribuito a costruire il patrimonio di credibilità su cui ancora si regge la Rai. Grazie”. In seguito alla comunicazione di Frittella, altri esponenti del giornalismo nostrano hanno deciso di pubblicare in rete il loro ultimo saluto a Damiani. Fra questi, figura anche Clemente Mimun, che su Twitter ha scritto: “Addio Fulvio Damiani, Rip”. Gli ha fatto eco Luciano Ghelfi, che ha effettuato anche una stringata ... Leggi su howtodofor (Di domenica 2 gennaio 2022) Il giornalista politico Rai, volto storico del Tg1, si è spento nella giornata di venerdì 31 dicembre 2021 all’età di 87 anni. L’annuncio è stato dato dal collega Marco Frittella, conduttore di “Unomattina”, che ha affidato ai social il suo personale messaggio di cordoglio: “Anche Fulvio Damiani ci ha lasciato. #FOTO A FINE ARTICOLO Se ne va un altro pezzo di storia della Rai, del Tg1, del giornalismo politico italiano. Fulvio, come Demetrio, come tanti altri, ha contribuito a costruire il patrimonio di credibilità su cui ancora si regge la Rai. Grazie”. In seguito alla comunicazione di Frittella, altri esponenti del giornalismo nostrano hanno deciso di pubblicare in rete il loro ultimo saluto a Damiani. Fra questi, figura anche Clemente Mimun, che su Twitter ha scritto: “Addio Fulvio Damiani, Rip”. Gli ha fatto eco Luciano Ghelfi, che ha effettuato anche una stringata ...

