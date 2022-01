Napoli, la lista degli indisponibili in vista della Juventus (Di domenica 2 gennaio 2022) Mancano quattro giorni al match tra gli uomini di Spalletti e la Juventus, ma in casa Napoli è emergenza totale. La squadra, tra Coppa d’Africa, infortuni e Covid, è dimezzata, sono ben 11 gli indisponibili per la trasferta a Torino. Ounas, Koulibaly e Anguissa sono già volati in Africa con le rispettive nazionali. Elmas, Osimhen e Lozano invece risultano ancora positivi al Covid-19. Insigne e Fabian si sono negativizzati, ma dovranno sostenere le visite mediche per l’idoneità agonistica. Insigne Napoli Juventus Petagna e Malcuit sono in isolamento fiduciario, come comunicato dal Napoli ieri, per essere stati a contatto con un positivo. Infine neanche Mario Rui potrà prendere parte al match, in quanto squalificato. Come sottolineato dal quotidiano la Repubblica, l’Asl ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 2 gennaio 2022) Mancano quattro giorni al match tra gli uomini di Spalletti e la, ma in casaè emergenza totale. La squadra, tra Coppa d’Africa, infortuni e Covid, è dimezzata, sono ben 11 gliper la trasferta a Torino. Ounas, Koulibaly e Anguissa sono già volati in Africa con le rispettive nazionali. Elmas, Osimhen e Lozano invece risultano ancora positivi al Covid-19. Insigne e Fabian si sono negativizzati, ma dovranno sostenere le visite mediche per l’idoneità agonistica. InsignePetagna e Malcuit sono in isolamento fiduciario, come comunicato dalieri, per essere stati a contatto con un positivo. Infine neanche Mario Rui potrà prendere parte al match, in quanto squalificato. Come sottolineato dal quotidiano la Repubblica, l’Asl ...

Advertising

parteno28211963 : @SimoneTogna È li che il Napoli mi fa morire ogni anno !!! Lo so che non ci possiamo permettere quasi nessuno di qu… - Partigiani2021 : Locale da aggiungere alla lista nera. Anna Bellavita Napoli, Galleria Umberto I. Può anche fallire. Grazie per l'in… - chourmo_oi : @Spezia02 @hopfrog73 @SimoneTogna Alla lista possibili svincolati, il primo pensiero di uno juventino non è verso i… - pasquale_caos : RT @armcopp: Il #Napoli ha praticamente chiuso per #Mykolenko e spinge per averlo già a gennaio. Avanza, quindi, l’ipotesi di rescissione p… - mannychef9 : RT @armcopp: Il #Napoli ha praticamente chiuso per #Mykolenko e spinge per averlo già a gennaio. Avanza, quindi, l’ipotesi di rescissione p… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli lista Chiellini positivo, il risultato del tampone dopo l'allenamento individuale: sotto osservazione il cluster juventino Si allunga la lista di positivi nella Juventus , dopo che anche il capitano Giorgio Chiellini è risultato positivo ... Di certo per ora il capitano bianconero salterà la gara contro il Napoli, ma il ...

Napoli, Malcuit e Petagna in quarantena: contatti con persone positive Emergono dettagli sull'assenza della punta dalla lista dei convocati della Nigeria per la Coppa d'... Il difensore centrale inglese raggiungerà Napoli con la formula del prestito oneroso con diritto di ...

Napoli, la lista degli indisponibili in vista della Juventus SpazioNapoli Dal Barça a Milan e Napoli: ecco i ???? colpi (+1) da aspettarsi a gennaio L’infortunio di Kjaer non lascia scampo alla dirigenza del Milan, che deve sostituire il centrale danese con un nuovo difensore. Lo scorso anno arrivò Fikayo Tomori. Sono circolati i nomi di Sven Botm ...

Petagna e Malcuit in quarantena domiciliare Il Napoli ha comunicato che i calciatori Petagna e Malcuit sono stati posti in quarantena domiciliare al loro rientro dalla sosta natalizia, in quanto entrambi sono entrati in contatto con persone pos ...

Si allunga ladi positivi nella Juventus , dopo che anche il capitano Giorgio Chiellini è risultato positivo ... Di certo per ora il capitano bianconero salterà la gara contro il, ma il ...Emergono dettagli sull'assenza della punta dalladei convocati della Nigeria per la Coppa d'... Il difensore centrale inglese raggiungeràcon la formula del prestito oneroso con diritto di ...L’infortunio di Kjaer non lascia scampo alla dirigenza del Milan, che deve sostituire il centrale danese con un nuovo difensore. Lo scorso anno arrivò Fikayo Tomori. Sono circolati i nomi di Sven Botm ...Il Napoli ha comunicato che i calciatori Petagna e Malcuit sono stati posti in quarantena domiciliare al loro rientro dalla sosta natalizia, in quanto entrambi sono entrati in contatto con persone pos ...