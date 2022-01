Napoli | colpo Axel Tuanzebe | arriva in prestito | possibile riscatto a 20 milioni

(Di domenica 2 gennaio 2022) Aurelio De Laurentiis ha chiuso il primo acquisto dell’anno 2022 per il suo allenatore Luciano Spalletti. Si tratta di, difensore del Manchester United che arriverà insemestrale. Per le prestazioni sportive dell’ormai nuovo centrale azzurro, la dirigenza azzurra ha messo sul piatto poco meno di un milione di euro. Ancora da definire, L'articolo

Nella testa di Giuntoli c'è il sogno di aver centrato un altroin stile Anguissa , in quella di Spalletti la consapevolezza di poter avere da subito a ...quasi sotto silenzio in casa: per la difesa arriva Tuanzebe Il primodi mercato delè dunque il difensore che arriva dal Manchester United . Il calciatore inglese ma di origini congolesi arriva in prestito ...Aurelio De Laurentiis ha chiuso il primo acquisto dell'anno 2022 per il suo allenatore Luciano Spalletti. Si tratta di Axel Tuanzebe, difensore del ...Ancora una volta, l’Atalanta ha battuto tutti sul tempo chiudendo il mercato invernale mentre le altre stanno ancora aspettando che si apra. Dopo il colpo ...