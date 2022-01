La grana scuola nelle mani di Draghi

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 2 gennaio 2022) A quattro giorni dalla riapertura delladopo le vacanze non è ancora chiaro come si procederà, per evitare passi falsi, come è già successo lo scorso anno (ma i vaccini non c’erano). Presidi e insegnanti vogliono ripartire in presenza, ma non tutto sembra proprio in ordine, a partire dal numero dei postivi sotto i vent’anni che resta abbastanza alto. Il ministro, come sempre, tradisce ottimismo e considera fuori luogo qualsiasi discussione altra. Il 7 o il 10 si torna in presenza. I governatori delle Regioni sono realisti e nello stesso tempo sono consapevoli che non si possano assolutamente fare passi indietro e, cioè, tornare in Dad. Da loro è arrivata una proposta per risolvere il problema pare ben accolta da Speranza e Bianchi: con un caso in classe niente quarantena, con due in didattica a distanza solo i non vaccinati. Un anno fa, senza vaccini, i ...