Juve, tutto su Icardi: e Morata parte (Di domenica 2 gennaio 2022) Allegri vuole subito Mauro ma serve l'accordo col Barça per Alvaro. Anche Kulusevski e Arthur in uscita di PAOLO GRILLI

_Morik92_ : La premessa è che #Kulusevski potrebbe partire solo con un'offerta ritenuta congrua, ma la mia opinione è che quest… - FilippoBuono : Tutto quello che volete, ma non potete dire che Icardi non faccia al caso della Juve, è un attaccante d'area di rig… - Cucciolina96251 : RT @PandaSalvo: Icardi in questa Juve, che sia 4231 o 433 è tutto quello che manca. Una vera prima punta è quello che serve a gente come Dy… - Cucciolina96251 : RT @Marco562017: Con tutto il rispetto per Di Marzio, ma il fatto che si svegli adesso scrivendo 'primi contatti per #Icardi ' mi pare una… - juve_passion20 : @rainxbrry Ma comunque in tutto questo, ADORO il Giappone??. -

Juve, tutto su Icardi: e Morata parte Allegri vuole subito Mauro ma serve l'accordo col Barça per Alvaro. Anche Kulusevski e Arthur in uscita di PAOLO GRILLI

Juve, Chiesa torna in gruppo e si rivede Chiellini Due buone notizie per Massimiliano Allegri: all'allenamento di oggi della Juventus alla Continassa hanno partecipato anche Federico Chiesa e Giorgio Chiellini. L'esterno offensivo ha svolto tutto il lavoro con il gruppo ed è pienamente recuperato, il centrale è rientrato dopo che nei giorni scorsi aveva avuto contatti con un soggetto positivo al Covid. La squadra tornerà in campo domani ...

JUVE, UNA NUOVA LINEA PER IL MERCATO Tutto Juve Tmw - Da Insigne a Dybala: club in crisi, perché accusarli sui rinnovi al ribasso? In un calcio che non ha più a disposizione i soldi di 4-5 anni fa, è necessario che anche i calciatori facciano la loro parte ...

Juve, tutto su Icardi: e Morata parte di Paolo Grilli La Juve che fatica a trovare l’accordo per il rinnovo di Dybala quasi più che a prendersi un posto per la prossima Champions è chiamata a una rivoluzione nel mese che è appena iniziato ...

