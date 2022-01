Israele, quarta dose agli over 60 dopo 4 mesi dal booster. E Green pass «provvisorio» per convincere i No vax (Di domenica 2 gennaio 2022) Il governo di Israele ha dato l’ok alla quarta dose di vaccino anti Covid per tutti gli over 60 dopo 4 mesi dal richiamo: ad annunciarlo, il primo ministro Naftali Bennett nel corso di una conferenza stampa. Il premier ha anche fatto sapere che “alla fine di questa settimana arriveremo a 20 mila contagi al giorno e all’apice della ondata può darsi che supereremo la soglia dei 50 mila. A Bennett è stato chiesto fra l’altro se il Paese si stia dirigendo verso una «immunità di gregge», ma ha preferito non rispondere. Nel frattempo è stato approvato un “Green pass provvisorio” e verrà introdotto per tutti coloro che si siano sottoposti alla prima dose prodotto da Pfizer. Il certificato temporaneo sarà ... Leggi su open.online (Di domenica 2 gennaio 2022) Il gno diha dato l’ok alladi vaccino anti Covid per tutti gli60dal richiamo: ad annunciarlo, il primo ministro Naftali Bennett nel corso di una conferenza stampa. Il premier ha anche fatto sapere che “alla fine di questa settimana arriveremo a 20 mila contagi al giorno e all’apice della ondata può darsi che supereremo la soglia dei 50 mila. A Bennett è stato chiesto fra l’altro se il Paese si stia dirigendo verso una «immunità di gregge», ma ha preferito non rispondere. Nel frattempo è stato approvato un “” e verrà introdotto per tutti coloro che si siano sottoposti alla primaprodotto da Pfizer. Il certificato temporaneo sarà ...

