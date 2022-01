Il Corriere dello Sport presenta Tuanzebe: è una scoperta di Mourinho, può fare come Tomori (Di domenica 2 gennaio 2022) Non pare che sia prevista l’opzione per il riscatto, ma Axel Tuanzebe arriva al Napoli per restare. Il suo obiettivo – scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport – è quello di convincere De Laurentiis a puntare su di lui anche per la prossima stagione, come ha fatto il suo ex compagno di reparto Tomori al Milan. I due, grandi amici, hanno fatto coppia nell’Inghilterra Under 20 di Simpson. E ora condividono la scelta di lasciare a gennaio un grande club – il club che l’ha fatti crescere – senza troppi rimpianti. Per Tomori fu il Chelsea, per Tuanzebe il Manchester United. Temperamento, gioco d’anticipo, rapidità. Forte pure di testa. Queste le qualità che deve aver notato José Mourinho, che l’ha fatto esordire in Premier League ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 2 gennaio 2022) Non pare che sia prevista l’opzione per il riscatto, ma Axelarriva al Napoli per restare. Il suo obiettivo – scrive l’edizione odierna del– è quello di convincere De Laurentiis a puntare su di lui anche per la prossima stagione,ha fatto il suo ex compagno di repartoal Milan. I due, grandi amici, hanno fatto coppia nell’Inghilterra Under 20 di Simpson. E ora condividono la scelta di lasciare a gennaio un grande club – il club che l’ha fatti crescere – senza troppi rimpianti. Perfu il Chelsea, peril Manchester United. Temperamento, gioco d’anticipo, rapidità. Forte pure di testa. Queste le qualità che deve aver notato José, che l’ha fatto esordire in Premier League ...

Advertising

Corriere : Morto Franco Ziliani, fondatore della cantina Berlucchi e pioniere dello spumante Franc... - napolista : Il Corriere dello Sport presenta #Tuanzebe: è una scoperta di #Mourinho, può fare come #Tomori Lo Special One l’ha… - Alex71925750 : @ugocanonico @Corriere Sai che la chiesa è territorio dello stato vaticano non italiano pur trovandosi in Italia? - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 CdS – Napoli-Tuanzebe, l’affare sarà ufficializzato entro 48 ore: CdS –… - sportli26181512 : Ferrara sul Milan: ‘Da applausi nelle prime 8 giornate’: Ciro Ferrara al Corriere dello sport: “Cosa mi aspetto 202… -