Firenze: paga hotel con soldi falsi. Poi si chiude in camera. Denunciato (Di domenica 2 gennaio 2022) Si era chiuso in camera, dopo aver pagato l'albergo, in via Faenza, con banconote false. Per questo, un senegalese di 38 anni è stato Denunciato. Secondo la ricostruzione della polizia, la sera prima l'uomo aveva detto alla reception dell'albergo di voler prolungare il soggiorno per un'altra settimana, lasciando i soldi sul bancone e andando in camera. Il personale si è accorto che si trattava di banconote false L'articolo proviene da Firenze Post.

