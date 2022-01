D’Ambrosio | «Avevo due offerte importanti | ma ho aspettato l’Inter abbassandomi l’ingaggio» 

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 2 gennaio 2022) Sulla Gazzetta dello Sport un’intervista a Danilo, difensore dele della Nazionale italiana. Anche lui, come i compagni, parla della maggiore libertà in campo concessa da Simone Inzaghi rispetto a Conte. «È cambiato il modo di giocare, siamo più liberi tatticamente e ci è concesso di fare scelte diverse rispetto a quelle provate in allenamento, ma solo il risultato ti aiuta a giocare col sorriso». La sua storia nelè lunga. «Io, Handa e Ranocchia, che abbiamo visto il buio, apprezziamo di più proprio perché abbiamo vissuto sulla pelle certi momenti. Io ho visto San Siro andare via per protesta e ora lo sento cantare il mio nome. L’essere partiti da lì e arrivati qua è una felicità doppia». Nelle ultime due stagioni il suo utilizzo è un po’ calato. «La vita è questione di equilibrio, prima lo trovi, meglio stai. ...